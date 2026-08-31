«До +26 °С»: летняя жара придет в Москву 1 сентября
Синоптик Ильин: в Москве температура 1 сентября превысит норму на 5 °С
В первые дни сентября в столичном регионе будет летняя температура, но уже к концу недели температура понизится и пойдут дожди с грозами. Такой прогноз сделал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
В беседе с URA.RU он уточнил, что 1 сентября среднесуточная температура воздуха превысит норму на 5 °С. Этот день будет самым теплым на текущей неделе. Воздух прогреется до +21…+26 °С.
«Однако во второй половине дня ожидается кратковременный дождь. В районах западной, северо-западной и северной частей Москвы не исключены грозы. Температурный режим ночью: в регионе — от +8 до +13 °С, в Москве — в пределах +11… +13 °С», — отметил Ильин.
В среду местами по региону ожидаются грозы и кратковременные дожди, и ветер с порывами до 10-15 м/с. На этом фоне температура снизится до +17...+22 °С. К пятнице погода вернется к климатической норме, а столбики термометров покажут порядка +17 °С.
На выходных, 5 и 6 сентября, воздух прогреется не более чем до +15…+17 °С, а дожди станут затяжными, предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с Агентством городских новостей «Москва».
«В субботу и воскресенье с подходом циклона, центр которого идет в район Ярославля — Вологды, зона осадков захватит Москву и Подмосковье. Температура опустится до +15…+17 °С, дожди станут более продолжительными, уже квазиосенними», — добавил синоптик.