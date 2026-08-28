Синоптик предупредила о заморозках в Москве и области

28 августа 2026, 00:31

Синоптик Позднякова: заморозки придут в столичный регион в середине сентября

Фото: iStock/OleJohny

Ночные заморозки в Московском регионе могут случиться во второй декаде сентября. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.





По словам эксперта, в настоящий момент предпосылок для холодных ночей в столичном регионе нет. Однако существует вероятность, что уже к середине первого месяца осени столбики термометров опустятся ниже нуля.



«Сейчас похоже, что если ночные заморозки и будут случаться в этом году, то это произойдёт, скорее всего, во второй декаде сентября», — заявила Позднякова.