Синоптик спрогнозировал сильные дожди в некоторых регионах России

26 августа 2026, 12:22

Синоптик Цыганков: сильные дожди в сентябре могут пройти в Санкт-Петербурге

Фото: iStock/Germanovich

В сентябре сильные дожди ожидаются на Урале, в Архангельске, Санкт-Петербурге, Хакасии, Байкале и на юге Красноярского края. Об этом предупредил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Васильевич Цыганков.





В беседе с «Известиями» синоптик отметил, что на Дальнем Востоке осадки могут усиливаться из-за влияния тайфунов, выходящих из Тихого океана. На Кавказе сочетание теплого моря, холодного воздуха и гор может спровоцировать активные дожди. А в Петербурге в сентябре не исключены циклоны, приходящие из Северной Атлантики через Гольфстрим.





«В этом году циклоны чаще шли по северной траектории: через Санкт-Петербург и Архангельск, далее в сторону Ханты-Мансийска, Перми и Тюмени, затем по Уралу, югу Красноярского края, через Тыву, Хакасию, Байкал и дальше вдоль Амура. Скорее всего, в сентябре похожая схема сохранится. Именно вдоль этой траектории дожди наиболее вероятны», — объяснил Цыганков.

«До конца месяца ожидается переменная облачность без осадков. В ночь на четверг в Москве +9...+11 °С, а днем — +17...+19 °С. В ночь на пятницу — +10...+12 °С, а дневная температура около +18...+20 °С», — уточнила эксперт.