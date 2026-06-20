Синоптик раскрыл, когда прогреется вода для купания на краснодарских курортах

20 июня 2026, 02:52

РИА Новости: К июлю вода на краснодарских курортах станет идеальной для купания

Фото: iStock/AlizadaStudios

Морская вода на черноморских курортах Краснодарского края прогреется до комфортной температуры к концу июня. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сотрудника краснодарского центра по гидрометеологии и мониторингу окружающей среды.





По его словам, наиболее комфортная температура для плавания — это 22-25 градусов. Для туристов прогретость моря — самый важный фактор, поэтому купальный сезон фактически стартует, когда вода достигает указанных значений.



