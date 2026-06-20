Синоптик раскрыл, когда прогреется вода для купания на краснодарских курортах
РИА Новости: К июлю вода на краснодарских курортах станет идеальной для купания
Морская вода на черноморских курортах Краснодарского края прогреется до комфортной температуры к концу июня. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сотрудника краснодарского центра по гидрометеологии и мониторингу окружающей среды.
По его словам, наиболее комфортная температура для плавания — это 22-25 градусов. Для туристов прогретость моря — самый важный фактор, поэтому купальный сезон фактически стартует, когда вода достигает указанных значений.
Более 77% летних поездок туристов из Казани приходится на РФ
В этом году лучшая температура ожидается в конце текущего и начале следующего месяца. Однако вскоре после этого наступят самые жаркие для Кубани летние дни, которые также захватят август.
Ранее врач-терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин напомнил, что купание в холодной воде может обернуться спазмом мышц и летальным исходом. Он назвал температуру, при которой повышается возможность утонуть, и уточнил, кому следует проявлять особую осторожность при попытке плавать не в идеальный купальный сезон, а в другое время.