В России расширят список предметов для бесплатного провоза в самолетах

27 февраля 2026, 11:52

С 1 марта расширится список предметов, которые можно бесплатно брать в самолет

Фото: iStock/AlxeyPnferov

В России расширят перечень предметов, которые авиапассажиры могут бесплатно перевозить в ручной клади. Об этом говорится в новой редакции авиаправил, пишет РИА Новости.