В России расширят список предметов для бесплатного провоза в самолетах
В России расширят перечень предметов, которые авиапассажиры могут бесплатно перевозить в ручной клади. Об этом говорится в новой редакции авиаправил, пишет РИА Новости.
Пассажиры могут бесплатно провозить в ручной клади сверх нормы некоторые предметы без дополнительной платы. В список входят средства для ухода за протезами верхних и нижних конечностей, которые должны быть упакованы и иметь габариты, позволяющие безопасно разместить их на багажной полке или под сиденьем кресла.
Также в ручной клади разрешено бесплатно перевозить цветы, верхнюю одежду, детское питание и люльку, костюм в складном портпледе, лекарства, костыли, товары из магазина беспошлинной торговли, а также сумку или рюкзак, если их размер соответствует правилам авиакомпании. Новая редакция федеральных авиационных правил вступит в силу 1 марта и будет действовать в течение пяти лет.
