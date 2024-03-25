До конца апреля в Подмосковье планируют трудоустроить ещё 150 водителей автобусов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье идёт активная работа по привлечению водителей автобусов. Только за первый квартал этого года трудоустроены более 620 человек, сообщил гендиректор Мострансавто Дмитрий Абарёнов.
«Только за первый квартал текущего года было принято 626 водителей. Мы расширяем сеть региональных рекрутёров. С их помощью привлекли уже более 40 водителей. Также организуем поездки в другие регионы страны, работаем с администрациями городских округов по массовому подбору персонала. Сейчас запускаем привлечение водителей с помощью соцсетей и мессенджеров. До конца апреля планируем трудоустроить ещеё 150 водителей», – поделился планами Абарёнов на совещании губернатора региона Андрея Воробьёва с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов.С 1 апреля зарплата будет увеличена на 20% слесарям, мойщикам автобусов и работникам складских помещений Мострансавто. Это первое повышение заработной платы для представителей этих специальностей с 2019 года. Весной также планируют поднять уровень оплаты труда водителям.
Помимо этого, для сотрудников предусмотрен бесплатный проезд на автобусах предприятия. Будет расширена акция, в рамках которой каждый работник, сумевший привлечь на работу слесаря, специалиста складского учёта или мойщика, сможет получить 10 тыс. рублей.
Организована горячая линия, по которой сотрудники ежедневно могут задавать вопросы специалистам кадровой службы или внести свои предложения.
Абарёнов добавил, что компания вместе с Минтрансом региона и муниципалитетами обустраивает остановки общественного транспорта, увеличивает количество автобусов на отдельных маршрутах.
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Лора Луганская