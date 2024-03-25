Воробьёв объявил о закупке в Подмосковье к августу более 450 автобусов

К августу Мострансавто закупит 450 автобусов, в том числе большого класса. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов.
«В этом году у нас намечены большие закупки автобусов «Ютонг» китайского производства и «Фотон», которые собирает «ЛиАЗ». Это похожие модели, туристический класс. Наша задача – чтобы новые транспортные средства получили отдалённые территории, где людям приходится порой проводить в пути по два – три часа», – сказал глава региона.Он уточнил, что уже на этой неделе в Подмосковье начнут поступать первые автобусы «Ютонг». До конца весны планируется закупить 100 таких машин. А с 31 мая по 31 июля намечена поставка 350 «ЛиАЗов» большого класса.
«Знаю, что все главы городских округов активно включились в работу по привлечению водителей. Важно создавать условия для того, чтобы к нам приезжали не только они, но и механики, слесари из других регионов. Отдельное направление работы – обновление подвижного состава», – отметил Воробьёв.Как рассказал гендиректор Мострансавто Дмитрий Абарёнов, в Подмосковье только за первый квартал этого года на работу приняли 626 водителей.
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Лора Луганская