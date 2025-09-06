До конца года будет разработан стандарт русской кухни
Стандарт русской кухни намерены разработать до конца года и распространить его требования и на зарубежных рестораторов, рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям» на полях ВЭФ статс‑секретарь — заместитель главы Минпромторга Роман Чекушов.
По его словам, уже создана специальная экспертная группа: в неё вошли историки, хорошо знакомые с эволюцией русской кухни, ведущие бренд‑шефы и шеф‑повара, а также представители предприятий общественного питания и отраслевые специалисты.
Чекушов подчеркнул, что цель не в том, чтобы жестко регламентировать меню и лишать рестораторов возможности вносить свои идеи. Главная задача — чтобы посетитель, заходя в ресторан русской кухни, мог рассчитывать на аутентичные рецепты, соответствующую атмосферу и сервис, выдержанные в традициях.
Также рассматривается вариант распространить эти нормы на рестораны, которые будут открываться за рубежом.
