До конца года будет разработан стандарт русской кухни

06 сентября 2025, 11:48

Чекушов: cтандарт русской кухни создадут до конца года

Фото: istockphoto/ALLEKO

Стандарт русской кухни намерены разработать до конца года и распространить его требования и на зарубежных рестораторов, рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям» на полях ВЭФ статс‑секретарь — заместитель главы Минпромторга Роман Чекушов.