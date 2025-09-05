Россельхознадзор опроверг поставки яиц в США

05 сентября 2025, 18:43

Россельхознадзор заявил, что никакие поставки яиц в США не были осуществлены

Фото: istockphoto/Ladanifer

Россельхознадзор опроверг сообщения СМИ о поставках куриных яиц из России в США. Об этом пишет МК в пятницу, 5 сентября.