Россельхознадзор опроверг поставки яиц в США
Россельхознадзор опроверг сообщения СМИ о поставках куриных яиц из России в США. Об этом пишет МК в пятницу, 5 сентября.
Ранее РИА Новости со ссылкой на американскую статистику утверждало, что в июле этого года США впервые в современной истории закупили яйца в России — якобы на фоне резкого роста цен после вспышки птичьего гриппа.
В пресс-службе ведомства заявили, что предприятий, аттестованных для экспорта яиц в США, на данный момент нет. При этом РИА указывало, что среди экспортеров в Штаты оказалась Саудовская Аравия (поставки на почти $520 тыс.), а крупнейшим поставщиком стала Бразилия (около $9 млн).
Перед этим стало известно, что в жилом доме в Москве взорвалось куриное яйцо.
