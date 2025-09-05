Достижения.рф

Россельхознадзор опроверг поставки яиц в США

Россельхознадзор заявил, что никакие поставки яиц в США не были осуществлены
Фото: istockphoto/Ladanifer

Россельхознадзор опроверг сообщения СМИ о поставках куриных яиц из России в США. Об этом пишет МК в пятницу, 5 сентября.



Ранее РИА Новости со ссылкой на американскую статистику утверждало, что в июле этого года США впервые в современной истории закупили яйца в России — якобы на фоне резкого роста цен после вспышки птичьего гриппа.

В пресс-службе ведомства заявили, что предприятий, аттестованных для экспорта яиц в США, на данный момент нет. При этом РИА указывало, что среди экспортеров в Штаты оказалась Саудовская Аравия (поставки на почти $520 тыс.), а крупнейшим поставщиком стала Бразилия (около $9 млн).

Перед этим стало известно, что в жилом доме в Москве взорвалось куриное яйцо.

Никита Кротов

