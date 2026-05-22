До конца года в Кузбассе появится 20 новых электрозарядных станций

22 мая 2026, 12:05

В Кемерово, Новокузнецке, Прокопьевске, Белово, Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Междуреченске, Юрге, Шерегеше и Топках Кемеровской области до конца текущего года появится 20 новых электрозарядных станций. Об этом сообщил глава Кузбасса Илья Середюк.





По данным «Сiбдепо», устанавливать станции будут преимущественно на федеральных трассах и популярных среди автомобилистов локациях. Благодаря этому жители и гости региона смогут комфортно путешествовать между городами и посещать местные достопримечательности.





«Переход на экологичный транспорт важен, потому что помогает сократить вредные выбросы в атмосферу. Наряду с модернизацией инфраструктуры и обновлением подвижного состава городского электротранспорта, продолжаем расширение сети электрозарядных станций. Уже сегодня в Кузбассе работает более 70 ЭЗС, 33 из них — быстрые», — отметил Середюк.