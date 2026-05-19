В Кузбассе зафиксировали рост цен на бензин

19 мая 2026, 12:38

В Кемеровской области в мае зафиксировали повышение стоимости ключевых видов автомобильного топлива по сравнению с началом года. Такие данные приводит Кемеровостат.





Сильнее всего в цене вырос АИ-98. Его стоимость сейчас составляет 87,26. При этом в декабре 2025 года он стоил 83,92 рубля. Таким образом, этот вид бензина подорожал почти на три с половиной рубля, сообщает VSE42.RU.



Отмечается, что на сегодняшний день АИ-92 стоит 60,73 рубля, а АИ-95 – 65,57 рубля. При этом в январе текущего года цена за литр составляла 59,53 и 64,27 рублей соответственно.





«Цена газового моторного топлива с 27,90 рублей в начале года выросла до 29,06 рублей. Дизельное топливо по сравнению с январем 2026 года подорожало на 85 копеек и стало 78,09 рублей», — пишет «Сiбдепо».