В Подольске заработала новая электрозарядная станция

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Быструю электрозарядную станцию (ЭЗС) мощностью 150 кВт установили у дома №1 в деревне Булатово городского округа Подольск, информацию об этом пресс-служба министерства энергетики Московской области разместила на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».
«Владельцы электрокаров могут воспользоваться новой быстрой ЭЗС с помощью мобильного приложения «Заряди.Авто». Для полной зарядки аккумулятора потребуется в среднем 20-40 минут», — говорится в сообщении.Отмечается, что новая ЭЗС стала уже четвёртой быстрой электрозарядной станцией, которую установила на территории Московской области компания «РН-Энерго». Всего до конца июня текущего года компания планирует ввести в эксплуатацию в Подмосковье ещё 20 быстрых ЭЗС.
Информацию о новой электрозарядной станции опубликовала на своей странице «ВКонтакте» и администрация городского округа Подольск. Там регулярно публикуются новости о событиях в муниципалитете и анонсы различных мероприятий.
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