В Кузбассе существенно подорожал бензин
В Кемеровской области в марте существенно поднялись цены на бензин. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на Кемеровостат.
Согласно данным издания, стоимость газового моторного топлива в марте выросла с 27,95 рублей до 28,98 рублей. При этом дизельное топливо подорожало на 55 копеек и теперь стоит 77,95 рублей за литр.
«АИ-92 в феврале 59,77, в марте же его стоимость увеличилась до 60,69. Цена одного литра АИ-95 в феврале стоила 64,27, в марте — 65,38 рублей», — говорится в материале.
А вот АИ-98 подорожал сильнее всего. Так, в феврале его стоимость составляла 85,23 рублей, а в марте за литр уже пришлось платить 86,42 рублей за литр.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске на протяжении всего 2025 года фиксировалась ежемесячная тенденция к увеличению цен на бензин и дизельное топливо.