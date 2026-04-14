В Кузбассе существенно подорожал бензин

14 апреля 2026, 13:27

В Кемеровской области в марте существенно поднялись цены на бензин. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на Кемеровостат.





Согласно данным издания, стоимость газового моторного топлива в марте выросла с 27,95 рублей до 28,98 рублей. При этом дизельное топливо подорожало на 55 копеек и теперь стоит 77,95 рублей за литр.





«АИ-92 в феврале 59,77, в марте же его стоимость увеличилась до 60,69. Цена одного литра АИ-95 в феврале стоила 64,27, в марте — 65,38 рублей», — говорится в материале.