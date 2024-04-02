До конца года в Подмосковье отремонтируют семь объектов культурного наследия

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
В этом году в Московской области проведут капремонт семи объектов культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона Подмосковья.
«Объекты культурного наследия – свидетели истории, хранители памяти. Капитальный ремонт этих уникальных памятников архитектуры требует особого подхода, высокого профессионализма и глубокого уважения к их историческому значению. На территории Московской области продолжаются работы по реставрации объектов культурного наследия, расположенных в Королёве на ул. Циолковского», – говорится в сообщении.Как пояснили в ведомстве, речь идёт об ансамбле жилых домов 40-х – 50-х годов ХХ века. Ранее в кирпичных домах заменили внутренние инженерные систем. Сейчас выполняются работы по ремонту металлической кровли, чердаков и замене стропильной системы.
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Лора Луганская