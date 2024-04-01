В Подольске начался ремонт моста через реку Пахру

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Плановый ремонт моста через реку Пахру начался в городском округе Подольск у санатория «Родина», в связи с этим режим проезда меняется, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«На время работ на мосту организовано реверсивное движение», — говорится в сообщении.На мосту отремонтируют переходные плиты и деформационный шов, обновят гидроизоляцию, заменят металлическое барьерное ограждение и перила, восстановят опоры и устранят размывы.
В министерстве также добавили, что в настоящее время специалисты Мосавтодора проводят дополнительные обследования мостов и путепроводов на дорогах региональной сети для составления плана ремонтных работ.
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