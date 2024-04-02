Во Фрязине появился новый храм на 465 прихожан

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
В городском округе Фрязино завершилось строительство православного Храма державной иконы Божией Матери. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.
«Церковь рассчитана на 465 прихожан, в приходе будет трудиться 35 служащих. Общая площадь двухэтажного здания – более 500 кв. м. В храме обустроены входная зона с гардеробной, помещение для прихожан, солея, пространство алтаря. Для певчих предусмотрен балкон», – говорится в сообщении.Одноглавый православный Храм державной иконы Божией Матери был построен в 2017 году, однако с 2022-го находился на реставрации. Сейчас все работы завершены, и церковь готова принять верующих.
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Лора Луганская