В Истре ищут подрядчика на ремонт асфальта во дворах

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Отремонтировать асфальтовое покрытие планируется в нескольких дворах в городском округе Истра, подряд на выполнение этих работ выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет отремонтировать асфальтовые покрытия внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек и парковок в рамках комплексного благоустройства территорий дворов», — говорится в сообщении.Ремонтные работы должны быть проведены в посёлке Глебовский у дома №39 по улице Микрорайон, у домов №№11, 12 и 16 по проспекту Генерала Белобородова, а также в деревне Кострово у домов №№14 и 15 по Центральной улице.
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