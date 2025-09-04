До окончания регистрации на конкурс «Это у нас семейное» осталось десять дней

04 сентября 2025, 09:53

Видео: пресс-служба конкурса «Это у нас семейное»

Регистрация на участие во втором сезоне проекта «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» завершится 14 сентября. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.





Участники будут бороться за звание самой дружной и активной семьи страны. Для этого им нужно создать семейный аккаунт и заполнить анкеты на каждого члена семьи.





«Регистрация на конкурс завершается, но шанс присоединиться к самому душевному и семейному проекту нашей страны ещё есть. (…) Присоединяйтесь к нам до 14 сентября и подарите вашей семье самое ценное – время, проведенное вместе, и, конечно, любовь!» — сказала заместитель гендиректора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова.