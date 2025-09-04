В Кемерове провели церемонию «Земля памяти»
В среду, 3 сентября, в Кемерове состоялась церемония «Земля памяти», посвящённая дню окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает «Сiбдепо».
В рамках мероприятия в гражданскую часовню Мемориала Воину-Освободителю поместили 15 капсул с землей, которую собрали с мест, где проходили сражения. Эта земля хранит в себе память о проливших на ней кровь воинах-сибиряках.
По данным издания, землю в Кузбасс привезли из Москвоской, Ленинградской, Белгородской, Мурманской, Новгородской, Ростовской, Орловской, Смоленской и Тверской областей, а также из Севастополя, Краснодарского края и Крыма.
Тем временем 3 сентября столичный Музей Победы провёл специальную программу, посвящённую Дню Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Гости мероприятия смогли посетить специальные экскурсии, посмотреть уникальную 3D-инсталляцию, посвященную памятной дате, а также послушать музыкальные выступления.
«Это очень важная не только для нашей страны, но и для всего мира дата. Вступление Советского Союза в войну с Японией 9 августа 1945 года, заранее согласованное с союзниками, стало решающим фактором, ускорившим завершение Второй мировой. Красная армия освободила часть территории Китая, Корею, Южный Сахалин и Курильские острова», — говорится в материале.
Посетители смогли увидеть выставку «Последний удар», в которой продемонстрировали награды, оружие, документы, фотографии, листовки, а также личные вещи военных.