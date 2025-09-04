Стал известен регион, который лидирует по уровню психических заболеваний
Согласно данным Минздрава России, Ненецкий автономный округ занял первое место в рейтинге российских регионов по уровню заболеваемости психическими расстройствами по итогам 2024 года. Об это пишет РИА Новости.
Показатель впервые диагностированных психических расстройств и расстройств поведения в Ненецком автономном округе составил 703,4 случая на 100 тысяч населения. Второе место в рейтинге занимает Архангельская область с показателем 697,4 случая на 100 тысяч человек. Замыкает тройку лидеров Республика Карелия с результатом 556,3 случая.
В топ-5 регионов с наибольшей заболеваемостью также вошли Республика Мордовия (554 случая) и Ямало-Ненецкий автономный округ (551,6 случая).
Наименьшие показатели заболеваемости зафиксированы в Чеченской Республике (42,8 случая на 100 тысяч населения), Севастополе (73,7 случая) и Брянской области (96,8 случая).
Ранее мы писали о том, где водители меньше всего нарушили ПДД за 2024 год. Интересно, что одним из «победителей» здесь также стал Ненецкий автономный округ.
В конце июля член комиссии Госсовета по активной продолжительной жизни, кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой превентивной медицины РУДН, основатель благотворительного фонда «Герои» Кирилл Маслиев заявил, что между СДВГ и заболеваниями «щитовидки» есть связь. Он назвал гиперактивность следствием повышенной функции щитовидной железы.