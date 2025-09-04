Стал известен регион, который ​лидирует по уровню психических заболеваний

04 сентября 2025, 06:42

Минздрав: НАО занял первое место в рейтинге регионов по психическим заболеваниям

Фото: iStock/sudok1

Согласно данным Минздрава России, Ненецкий автономный округ занял первое место в рейтинге российских регионов по уровню заболеваемости психическими расстройствами по итогам 2024 года. Об это пишет РИА Новости.





Показатель впервые диагностированных психических расстройств и расстройств поведения в Ненецком автономном округе составил 703,4 случая на 100 тысяч населения. Второе место в рейтинге занимает Архангельская область с показателем 697,4 случая на 100 тысяч человек. Замыкает тройку лидеров Республика Карелия с результатом 556,3 случая.



В топ-5 регионов с наибольшей заболеваемостью также вошли Республика Мордовия (554 случая) и Ямало-Ненецкий автономный округ (551,6 случая).



