До победы еще много работы, заявил Шойгу

Фото: сайт Кремля
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил в штабе Объединенной группировки войск, что российской армии предстоит еще много работы для достижения победы. Видео с обращением главы военного ведомства опубликовано в телеграм-канале минобороны.
«Дорогие друзья, коллеги! Искренне поздравляю вас с этими заслуженными наградами. Уверен, это не последние награды. Перед нами много трудной работы. Вы проявляете достойный боевой дух, за что и были отмечены высшими государственными наградами. Ваш труд, ваш воинский подвиг оценен нашей страной. Давайте двигаться только вперед, только к победе!» — подчеркнул Шойгу, обращаясь к военнослужащим.Читайте также:
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