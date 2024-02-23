Радио1
Главная / Новости / Общество/ До победы еще много работы, заявил Шойгу

До победы еще много работы, заявил Шойгу

Шойгу: у российской армии впереди еще много работы для достижения победы
23 февраля 2024, 06:38
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил в штабе Объединенной группировки войск, что российской армии предстоит еще много работы для достижения победы. Видео с обращением главы военного ведомства опубликовано в телеграм-канале минобороны.

Глава военного ведомства вручил государственные награды за выдающиеся показатели в выполнении боевых задач военнослужащим в штабе Объединенной группировки. В церемонии также участвовал начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ, генерал армии Валерий Герасимов.

«Дорогие друзья, коллеги! Искренне поздравляю вас с этими заслуженными наградами. Уверен, это не последние награды. Перед нами много трудной работы. Вы проявляете достойный боевой дух, за что и были отмечены высшими государственными наградами. Ваш труд, ваш воинский подвиг оценен нашей страной. Давайте двигаться только вперед, только к победе!» — подчеркнул Шойгу, обращаясь к военнослужащим.
Читайте также:

Шойгу заявил, что Запад не провёл ни одной успешной военной операции

Шойгу заявил о зачистке села Крынки в Херсонской области

Шойгу доложил Путину о полном взятии Авдеевки
#награды
#труд
#подвиг
#запад
#рф
#шойгу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Британии провальный пуск ракеты Trident восприняли за сигнал Путину
Полковник Бриттон-Гордон: неудачный пуск ракеты подрывает британские позиции
23 февраля 2024, 06:25

Фото: iStock/3D_generator

Неудачный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Trident» наносит ущерб военной репутации Соединенного Королевства. Эту тему затронул полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в статье для The Telegraph.
По его словам, риск ядерного обмена с Россией сегодня выше, чем во времена холодной войны, и неудачный запуск МБР докажет слабость ядерного щита Великобритании.

«Если Путин решит, что Trident – пустышка, и мы не обеспечим победу Украины, мы можем оказаться в ситуации, когда придется отражать российское вторжение в Прибалтику с помощью тех немногих танков, которые у нас еще есть», – заявил он.

Бреттон-Гордон рекомендовал держать в секрете всю информацию о сбоях в системе сдерживания, чтобы не подвергать опасности оборонный потенциал.

Читайте также:

Великобритания собирается утилизировать аппараты ИВЛ, несмотря на запрос Украины

Великобритания признала неготовность своей армии к масштабной и длительной войне

Великобритания впервые провела испытания системы лазерного оружия DragonFire
#испытания
#данные
#великобритания
#россия
#оружие
#полигон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
в Новосибирске тушат крупный пожар
МЧС: в Новосибирске тушат крупный пожар, направлен пожарный поезд
23 февраля 2024, 06:22

Фото: iStock/Distortion_Media

В пятницу в Новосибирске произошел крупный пожар на складе, где хранились паллеты, продукты питания и металлические изделия. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
«В 07:03 по местному времени (03:03 мск) поступило сообщение о возгорании на складе в Кировском районе Новосибирска, расположенном на улице Петухова. Здание склада является кирпичным, одноэтажным с мансардным этажом. Склад разделен на три отсека, в которых хранились паллеты, продукты питания и металлические изделия. В настоящее время наблюдается интенсивное горение. Площадь возгорания уточняется», — говорится в официальном сообщении.
По данным главного управления МЧС, информации о пострадавших нет. На месте происшествия сформирован штаб для координации сил и действий пожаротушения. Работает усиленная группа пожарных.

«В общей сложности в ликвидации пожара задействованы 67 человек и 20 единиц техники, из которых 51 человек и 14 единиц техники принадлежат МЧС России. Кроме того, на место происшествия направлен пожарный поезд», — уточнили в ГУ МЧС.
Читайте также:

В Ижевске произошел крупный пожар

Во Владивостоке потушили пожар в многоэтажном доме

Пожар в Анапе удалось локализовать на площади в тысячу квадратных метров
#поезд
#склад
#мчс
#пожар
#пожарный
#продукты
#человек
#здание
#происшествия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Германия задалась вопросом цели операции ЕС в Красном море
В Европейском парламенте задались вопросом цели ЕС в операции на Красном море
23 февраля 2024, 06:11

Фото: iStock/Iri-s

Депутат Европарламента от Германии Озлем Демирель подняла вопрос о целях операции Европейского союза EUNAVFOR ASPIDES в Красном море. Обращаясь к генеральному директору Европейской дипломатической службы Жозепу Борелю, евродепутат Демирель спросила, можно ли использовать опыт, полученный в ходе этой операции, для наступательных операций . Об этом сообщает «Лента.ру».
«По решению государств-членов ЕС 8 февраля 2024 года военная операция EUNAVFOR ASPIDES будет направлена в Красное море для защиты грузовых судов в тесном сотрудничестве с операцией "Страж процветания". Предполагается, что это задание будет носить оборонительный характер», – приводит издание ее слова.

В этом контексте Демирель спросила Бореля о применении уроков, полученных в ходе операции. «Могут ли эти данные быть использованы и для наступательных операций?» – уточнила он.

Ранее были сообщения, что ЕС начнет операцию EUNAVFOR ASPIDES в Красном море 19 февраля для защиты судоходства от гуситских атак. По словам высопоставленного представителя ЕС, операция должна был начаться в понедельник и продлиться один год.

Читайте также:

Германия не станет передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus

Польша и Германия должны возглавить процесс укрепления обороны Евросоюза

Министр финансов ФРГ Линднер заявил, что Германия становится беднее
#германия
#европа
#ес
#хуситы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Эквадора объяснил отказ передавать российское оружие США
Президент Нобоа: Эквадор не передал США оружие РФ из-за конфликта на Украине
23 февраля 2024, 06:07

Фото: iStock/DC_Colombia

Эквадор отменил отправку устаревшего российского вооружения в США из-за ситуации на Украине, заявил президент страны Даниэль Нобоа в интервью телеканалу CNN.
Президент подчеркнул, что Эквадор не желает вовлекаться в конфликт, поэтому принято решение приостановить передачу оружия.

Он также отметил, что не был проинформирован о намерении американской стороны направить полученное вооружение на Украину, и признался, что был удивлен, узнав об этом.

Читайте также:

ТАСС: Эквадор усилил контроль при поставках бананов в Россию

Эквадор не намерен поставлять оружие Украине

Эквадор отменил решение о поставке российской техники в США
#сша
#конфликт
#оружие
#президент
#контроль
#вооружение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
23 февраля 2024, 05:55

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин передал поздравления согражданам в честь Дня защитника Отечества в своем видеообращении. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.
Путин отметил, что этот праздник является одним из наиболее уважаемых в стране, подчеркнув, что День защитника Отечества всегда отмечается в широком кругу, во всех сферах жизни и в каждом уголке России.

Президент отметил, что россияне гордятся своей армией и флотом, подчеркнув их боеготовность как гарантию безопасности страны.

Кроме того, в ходе видеообращения президент признал участников Специальной военной операции на Украине истинными героями России, отметив их борьбу за правду и справедливость.

Читайте также:

Путин объявил о внедрении искусственного интеллекта в военную сферу

Путин назвал важнейшую ценность России

Путин: бойцы СВО – подлинные герои России
#праздник
#президент
#страны
#герои
#россияне
#операции
#сво
#путин
#день защитника отечества
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Финляндия заявила о вероятности открытия границ с Россией
МИД Финляндии: граница с Россией останется закрытой
23 февраля 2024, 05:53

Фото: iStock/Iri-s

Финляндия вряд ли будет возобновлять работу контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Об этом заявила глава Министерства внутренних дел Финляндии Мари Рантанен, сообщает Yle.
Она отметила, что пока позиция Финляндии по этому вопросу не изменилась.

Ранее финская сторона заявляла о планировании закрытия двух КПП на границе с Россией.

Читайте также:

Финляндия планирует навсегда закрыть два КПП на границе с Россией

Helsingin Sanomat: Финляндия планирует продлить закрытие границы с Россией

Финляндия решила запретить импорт СПГ из России
#финляндия
#граница
#россия
#правительство
#страны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинцы начали свозить сгоревшую технику к польской границе
«Апостроф»: украинцы свозят сгоревшую сельхозтехнику на границу с Польшей
23 февраля 2024, 05:29

Фото: iStock/Racide

Украинские граждане начали доставлять поврежденную сельскохозяйственную технику к польской границе в знак протеста против блокады, затрагивающей не только поставки сельхозпродукции, но и другие виды транспорта. Об этом сообщает украинское издание «Апостроф».
Пользователь TikTok по имени Александр Климов отметил, что украинцы перевозят грузовики и тракторы к пункту пропуска на границе между Долгобичувом и Угриновом. По его словам, техника была доставлена из зоны боевых действий.

«Вся эта техника была утрачена на тех землях, где погибло украинское зерно», — заявил Климов.
Он также подчеркнул стоимость этой техники и выразил недовольство жалобами польских фермеров, которые, по его мнению, жалуются на свое положение, обвиняя в этом украинцев.\

Читайте также:

Польша намерена сохранить запрет на ввоз украинского зерна

Польша обратилась к Украине из-за ситуации на границе

Польша решила временно закрыть еще один КПП на границе с Украиной
#зерно
#техника
#запрет
#пропуска
#польша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Азербайджанский ФК «Карабах» вышел в 1/8 финала Лиги Европы
23 февраля 2024, 04:51

Фото: iStock/Rost-9D

Футбольный клуб «Карабах» из Азербайджана пробился в 1/8 финала Лиги Европы, несмотря на поражение в последнем матче против клуба «Брага» из Португалии со счетом 2:3.
В этой встрече португальский форвард Рожер Фернандеш открыл счет на 70-й минуте, а затем голы забили игроки «Браги» Альваро Джало и Симон Банза на 83-й минуте. Автором последнего гола встречи стал Симон Банза, отличившийся уже в дополнительное время.

В ответ на голы соперников, игроки «Карабаха» Матеус да Силва (на 102-й минуте) и Нариман Ахундзаде (на 120 2 минуте) смогли поразить ворота португальцев. В этом матче, который прошел в Баку, ворота «Карабаха» защищал россиянин Андрей Лунев.

Азербайджанский клуб вышел в 1/8 финала благодаря результату двух матчей: первая игра с «Брагой» завершилась победой «Карабаха» со счетом 4:2.

Читайте также:

Футбольный «Зенит» представил форму в цветах Ленты Ленинградской Победы

Футбольный судья Чистяков распорядился уничтожить Клаудиньо из «Зенита»

Футбольный клуб «Факел» отстранил футболиста за отказ выходить на замену
#клуб
#игра
#счёт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МВФ: достигнута рабочая договоренность о новом транше для Украины
МВФ заявил о достижении договоренности на рабочем уровне о новом транше Украине
23 февраля 2024, 04:27

Фото: iStock/Andrii Atanov

Международный валютный фонд (МВФ) достиг соглашения о новом транше для Украины в размере 880 млн долларов, сообщила финансовая организация, передает РИА Новости.
В заявлении МВФ говорится, что было достигнуто соглашение между МВФ и украинскими властями на уровне персонала относительно обновленного комплекса экономической политики. По данным заявления, соглашение требует утверждения исполнительным советом Фонда.

Согласно сообщению, предполагается выделение Украине нового транша помощи в размере 880 млн долларов. В то же время, МВФ отмечает неопределенность в перспективах экономики Украины на 2024 год.

Читайте также:

В МВФ удивились экономическому росту России в условиях санкций

Украина почти достигла договоренности с МВФ о предоставлении помощи

Глава МВФ заявила, что ИИ повлияет на 40 процентов рабочих мест в мире
#соглашение
#ии
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф