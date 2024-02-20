Шойгу заявил, что Запад не провёл ни одной успешной военной операции

Фото: сайт Кремля
Западные страны не смогли провести ни одной успешной военной операции ни в одной стране мира. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.
Министр подчеркнул, что западные страны проводили военные операции в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии. Однако ни одна из них не увенчалась успехом.
Шойгу также напомнил, что по решению президента Путина была оказана помощь сирийскому правительству. Тогда территория, подконтрольная властям составляла порядка 17%, но после оказания помощи со стороны России она увеличилась до более чем 90%.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели встречу в Кремле. Они затронули важные военно-стратегические вопросы, определяющие будущее России в мире.
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Шойгу также напомнил, что по решению президента Путина была оказана помощь сирийскому правительству. Тогда территория, подконтрольная властям составляла порядка 17%, но после оказания помощи со стороны России она увеличилась до более чем 90%.
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Анастасия Чинкова