«Инопланетный корабль» 3I/ATLAS удивил ученых неожиданным маневром
ИКИ РАН: 3I/ATLAS сблизится с Юпитером 16 марта 2026 года вопреки теории вероятности
Межзвездное небесное тело 3I/ATLAS, которое также называют «инопланетным кораблем», 16 марта 2026 года совершит сближение с Юпитером. Об этом сообщили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Объект 3I/ATLAS, обнаруженный 1 июля, представляет собой комету диаметром около 24 километров из другой звездной системы. Ее возраст превышает семь с половиной миллиарда лет, что делает ее старше Солнца.
«Прохождение мимо Юпитера, даже будучи очищенным от конспирологических теорий, представляет одну из самых замечательных особенностей орбиты 3I/ATLAS», — передает Telegram-канал «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)».
НАСА развернуло беспрецедентную по масштабам кампанию для наблюдений за 3I/ATLAS
Согласно теории вероятности, такое пересечение кометы с внешними планетами Солнечной системы считается крайне маловероятным событием. Этот маневр может породить новую волну теорий об инопланетной природе 3I/ATLAS и гипотез о его «реальных замыслах» по мере приближения к газовому гиганту.
Ранее сообщалось, что «инопланетный корабль» впервые подал сигнал. Его перехватили еще 24 октября с помощью телескопа MeerKAT, который находится в Южной Африке.
Физик и популяризатор науки Митио Каку отмечал, что межзвездные объекты редко попадают в пределы нашей системы. В прошлом наблюдали лишь два подобных случая: астероид Оумуамуа в 2017 году и комету 2I/Borisov в 2018-м.