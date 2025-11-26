«Инопланетный корабль» 3I/ATLAS удивил ученых неожиданным маневром

26 ноября 2025, 23:55

ИКИ РАН: 3I/ATLAS сблизится с Юпитером 16 марта 2026 года вопреки теории вероятности

Фото: iStock/solarseven

Межзвездное небесное тело 3I/ATLAS, которое также называют «инопланетным кораблем», 16 марта 2026 года совершит сближение с Юпитером. Об этом сообщили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.





Объект 3I/ATLAS, обнаруженный 1 июля, представляет собой комету диаметром около 24 километров из другой звездной системы. Ее возраст превышает семь с половиной миллиарда лет, что делает ее старше Солнца.





«Прохождение мимо Юпитера, даже будучи очищенным от конспирологических теорий, представляет одну из самых замечательных особенностей орбиты 3I/ATLAS», — передает Telegram-канал «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)».