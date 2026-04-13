«До трех лет»: Стало известно, какое наказание грозит изобретательнице кальяна на куличе

13 апреля 2026, 20:47

Адвокат Полякова: Изобретательнице кальяна на куличе грозит до трех лет тюрьмы

Девушке, которая сделала кальян на основе пасхального кулича и опубликовала соответствующее видео, грозит до трех лет колонии или штраф до 300 тысяч рублей. Об этом сообщила адвокат по уголовным делам Вероника Полякова.





Напомним, сотрудница столичного бара из Саранска сделала кальян на основе пасхального кулича и выложила видео в Сеть, сопроводив подписью: «Даже Христос от такого воскрес». Публикация привлекла внимание правоохранительных органов, которые возбудили уголовное дело по факту нарушения права на свободу совести и вероисповеданий.





«Так как преступление было совершено в баре, а не в церкви или другом месте для богослужений, то дело квалифицируют по первой части статьи 148 УК РФ, и все не так страшно. Это преступление небольшой тяжести, но за него законом все равно предусматривается от одного года до трех лет лишения свободы. Также возможен штраф в размере до 300 тысяч рублей», — рассказала Полякова «Вечерней Москве».