«Христос воскрес»: Россиянка «забила» кальян на пасхальном куличе
В Саранске девушка вызвала скандал, начинив пасхальный кулич табаком для кальяна. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
Соответствующее видео она опубликовала в соцсетях, подписав: «Даже Христос от такого Воскрес». Пользователи требуют привлечь её к ответственности за оскорбление религиозных чувств верующих.
Тем временем в Приморье суд арестовал 38-летнюю жительницу Владивостока по делу о мошенничестве с недвижимостью. Как сообщили в УМВД по региону, женщина в составе группы размещала в интернете объявления о выгодных займах. Жертвами аферистов становились пенсионеры и люди в трудной жизненной ситуации.
По версии следствия, пострадавшие подписывали не кредитный договор, а договор купли-продажи жилья. После им выдавали сумму меньше заявленной, а затем через суд оформляли право собственности на квартиры, оставляя людей без единственного жилища. Общий доход группы составил 12 миллионов рублей.
