До Центральной России добрались шакалы и богомолы
Климатические изменения привлекли в Центральную Россию новые виды животных. Об этом ТАСС сообщил заведующий кафедрой зоологии и физиологии Тверского государственного университета (ТвГУ), доктор биологических наук Андрей Зиновьев.
По словам эксперта, богомол обыкновенный, обычно обитающий в южных регионах, всё чаще встречается в средней полосе России. Его можно увидеть в Московской, Тульской, Ивановской, Тверской и соседних областях. Это явление пока не свидетельствует о кардинальной перестройке экосистемы, но указывает на постепенное потепление климата.
Кроме того, в Центральной России в последние десятилетия стал появляться паук оса, который ранее не переносил суровые зимы в этих краях. Также севернее своего обычного ареала обитания был замечен золотистый шакал. В последние годы его встречали в Воронежской, Саратовской, Московской, Ленинградской, Архангельской и Владимирской областях.
Менее заметным, но всё же значимым признаком изменения климата стало появление удода, цапли и золотистой щурки в средней полосе. Хотя эти птицы пока не гнездятся здесь регулярно, их присутствие указывает на смещение климатических зон, добавил Зиновьев.
