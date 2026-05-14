До Центральной России добрались шакалы и богомолы

14 мая 2026, 19:01

Зоолог Зиновьев: В Центральной России стали появляться богомолы и шакалы

Климатические изменения привлекли в Центральную Россию новые виды животных. Об этом ТАСС сообщил заведующий кафедрой зоологии и физиологии Тверского государственного университета (ТвГУ), доктор биологических наук Андрей Зиновьев.