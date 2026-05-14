Россиян предупредили об опасности овощей и фруктов с огорода
Овощи и фрукты с огорода могут стать источником заражения глистами. Об этом предупредил россиян в разговоре с NEWS.ru старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
Специалист подчеркнул, что заражение глистами часто происходит из-за употребления воды из-под крана, употребления немытых фруктов и овощей, а также из-за рыбы и мяса, которые не прошли достаточную термическую обработку. Он отметил, что риск заражения возрастает при несоблюдении гигиены рук — как перед едой, так и в течение дня.
Кроме того, паразиты могут передаваться от человека к человеку через постельное белье, одежду и бытовые предметы. Также заражение возможно при контакте с инфицированными домашними животными.
Умнов выделил такие симптомы, как повышение температуры, зуд, отеки, увеличение лимфатических узлов, боли в мышцах и суставах без видимых причин, затрудненное дыхание и проблемы с пищеварением. Врач уточнил, что могут наблюдаться диарея, желтуха и неврологические нарушения.
