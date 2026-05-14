В Раменском парке провели чипирование, регистрацию и вакцинацию питомцев
В мобильном ветеринарном пункте, который работал в Раменском городском парке, провели регистрацию, чипирование и вакцинацию от бешенства домашних животных. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Жители приводили не только собак, но и кошек. Одни сделали сразу все профилактические процедуры, другие выбрали что-то одно.
«С 2023 года вступило в действие постановление правительства Московской области об обязанности для всех владельцев собак в регионе регистрировать своих животных в информационной системе. Она называется КАС «Ветеринария» – единый реестр собак в Московской области», – напомнил главный ветеринарный врач Раменской станции по борьбе с болезнями животных Виталий Дёмин.
Мобильный ветеринарный пункт – безопасный способ вакцинировать питомца. В больнице животное находится в стрессе из-за запаха лекарств, а на улице чувствует себя в естественной среде. Поэтому процедура проходит комфортнее и быстрее.
Теперь раз в месяц мобильный ветпункт станет приезжать в городской парк. Он будет работать до сентября.