«До восьми лет»: Юрист рассказала, за какой цветок на даче можно попасть в тюрьму

Фото: istock / Abdulkadir ARSLAN
За выращивание на дачном участке вьюнка, или ипомеи трехцветной, которое содержит вещество эргин, может быть серьезные наказания, вплоть до уголовной ответственности. Об этом агентству «Прайм» рассказала адвокат Елена Кудерко.
Как утверждает юрист, недавно российской ввело законодательство наказание за выращивание этого растения.
По закону, за выращивание от 10 до 11 растений можно попасть в места лишения свободы на 2 года, а за 100 и более цветов — до 8 лет тюремного заключения.
Садоводов, которые занимаются выращиванием этого цветка, могут преследовать по статье 231 Уголовного кодекса РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства».
Как считает Кудерко, суд может квалифицировать наличие более десяти растений как крупный размер, а более ста корней ипомеи — как особо крупный размер. Стоит отметить, что «источник» появления растения также может повлиять. Имеется в виду, выросли ли растения самостоятельно или были намеренно посажены владельцами участка.
Собственникам участков, на которых завелась запрещенная растительность, стоит его уничтожить, подытожила эксперт.
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По закону, за выращивание от 10 до 11 растений можно попасть в места лишения свободы на 2 года, а за 100 и более цветов — до 8 лет тюремного заключения.
Садоводов, которые занимаются выращиванием этого цветка, могут преследовать по статье 231 Уголовного кодекса РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства».
Как считает Кудерко, суд может квалифицировать наличие более десяти растений как крупный размер, а более ста корней ипомеи — как особо крупный размер. Стоит отметить, что «источник» появления растения также может повлиять. Имеется в виду, выросли ли растения самостоятельно или были намеренно посажены владельцами участка.
Собственникам участков, на которых завелась запрещенная растительность, стоит его уничтожить, подытожила эксперт.
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Алина Юрчак