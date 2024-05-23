Лишившийся отсрочки после слов о Сталине студент обратился к главе Чечни

Фото: сайт Кремля
Студент Российского государственного социального университета Алан Мисиков просит защиты у главы Чечни Рамзана Кадырова.
Об этом пишет «Подъем». Ранее студент РГСУ Мисиков заявил, что его лишили отсрочки от армии после слов о вожде СССР Иосифе Сталине и репрессий в период его правления.
По словам студента, преподаватель РГСУ Андрей Беликов сказал, что репрессий при Сталине по сути не было. Студент поспорил, после чего на него пожаловались, отчислили и выселили из общежития. Позднее к нему приехали работники военкомата и заявили, что его отсрочка недействительна.
По сведениям издания, которые ему предоставили в пресс-службе РГСУ, студента отчислили за пропуск занятий. Также он не встал на воинский учет по месту пребывания.
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По словам студента, преподаватель РГСУ Андрей Беликов сказал, что репрессий при Сталине по сути не было. Студент поспорил, после чего на него пожаловались, отчислили и выселили из общежития. Позднее к нему приехали работники военкомата и заявили, что его отсрочка недействительна.
По сведениям издания, которые ему предоставили в пресс-службе РГСУ, студента отчислили за пропуск занятий. Также он не встал на воинский учет по месту пребывания.
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Алёна Самарева