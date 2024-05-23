Лишившийся отсрочки после слов о Сталине студент обратился к главе Чечни

Скоро стартует долгожданный ягодный сезон! Нутрициологи отмечают, что в весенние и летние месяцы нужно обращать внимание именно на сезонные ягоды и фрукты, которые обладают самими полезными свойствами. В Московской области традиционно разнообразный урожай: клубника, малина, голубика и другие вкусные сладкие лакомства.