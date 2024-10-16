«Добавляют химозы»: Хлебопек рассказал, как отличить настоящий ржаной хлеб от подделки

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16 октября празднуется Всемирный день хлеба. Не удивительно, что у него есть свой праздник, ведь это один из самых популярных и доступных продуктов в мире. Множество поговорок, сказок и преданий связаны с хлебом. И хотя диетологи призывают ограничить потребление этого продукта, сделать это получается с трудом.
Хлебопек Олег Барсуков в беседе с «Радио 1» сообщил, что вся польза содержится в настоящем ржаном хлебе, однако очень часто происходит обман.
Он рассказал секрет, который поможет отличить ржаной хлеб от подделки.
По его словам, ржаной хлеб, сделанный из качественного зерна (без применения химии), нормального помола и закваской без дрожжей полезен в любом количестве.
Олег Барсуков порекомендовал печь хлеб дома, потому что в магазинах очень часто продается хлеб с искусственным глютеном внутри, на который у многих людей возникает аллергическая реакция.
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«Темный хлеб –– это ржаной хлеб, потому что рожь темнее пшеницы. У нас в стране бородинский хлеб из ржаного ферментированного солода (жареной ржи). Берут светлую пшеницу, красят ржаным солодом и говорят, что это бородинский хлеб. Но нужно помнить, что в настоящем бородинском хлебе, который раньше называли поминальным, только 1% цельнозерновой пшеницы», — сказал эксперт.
Он рассказал секрет, который поможет отличить ржаной хлеб от подделки.
«Ржаной хлеб всегда будет с потрескавшейся сверху корочкой, как земля в пустыне без воды. Если вы видите гладкую корочку, то это пшеничный хлеб, крашеный солодом. Еще у ржаного хлеба не должно быть ни одной круглой дырки в мякише», —поделился хлебопек.
По его словам, ржаной хлеб, сделанный из качественного зерна (без применения химии), нормального помола и закваской без дрожжей полезен в любом количестве.
«Но вы его много не съедите, потому что там много вкуса, витаминов, объема. Вы берете один кусочек, съели, и организм сразу чувствует наполнение. Потому что в ржи огромное количество селена, который влияет на суставы, присутствует в хрящевой ткани, в волосах, ногтях и костях», — сказал собеседник.
Олег Барсуков порекомендовал печь хлеб дома, потому что в магазинах очень часто продается хлеб с искусственным глютеном внутри, на который у многих людей возникает аллергическая реакция.
«Берут плохое зерно, добавляют химозы и потом продают. Это искусственный пластификатор, как в жвачке или порошке», — заключил специалист по хлебу.
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Анастасия Бондарева