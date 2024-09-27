Названы продукты, которые не стоит есть при сердечно-сосудистых заболеваниях

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Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями важно следить за питанием и исключить потребление сахара и хлеба. Об этом рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Наталья Кобелевская.
«Завтрак должен быть обязательно, иначе у человека возникнет чувство голода и позже — днем, вечером, ночью — он съест больше, чем нужно. Кроме того, голодание — это выброс кортизола, который приводит к изменению сахара в крови, поэтому пропускать его не следует», — рассказала Кобелевская в беседе с «Известиями».
Она отметила, что сейчас стало популярным интервальное голодание, согласно которому можно есть два раза в день. Однако такое питание подходит для здоровых людей, подчеркнула терапевт.
Кобелевская уточнила, что людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями не стоит есть сахар и хлеб. При этом яйца, сырники, макароны твердых сортов лучше есть не чаще одного раза в неделю.
Лучше всего употреблять отварную курицу или индейку, или другое мясо нежирных сортов. При этом кашу полезнее всего готовить на воде. Два раза в неделю специалист рекомендует пить зеленый чай, при этом кофе стоит заменить на цикорий.
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Элина Позднякова