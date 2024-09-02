Добрая традиция: подмосковных школьников угостили мороженым в первый день учёбы

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Ученики первых-четвертых классов подмосковных школ по сложившейся традиции получили в подарок от команды губернатора мороженое «Чистая линия». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Акция проходит уже в четвёртый раз. В этом году для ребят приготовили 525 тыс. вафельных стаканчиков и раздали их в 1487 школах региона.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Ранее губернатор Андрей Воробьёв сообщал, что в этом году за парты в Подмосковье сели 1 млн 85 тыс. школьников, в том числе 115 тыс. первоклассников. 2 сентября в регионе открыли 39 новых школ и ещё 40 – после капремонта.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Это стало доброй традицией – в первый учебный день в каждой школе нашего любимого Подмосковья все ученики с 1 по 4 классы получают мороженое. Это наш совместный проект с правительством Московской области. Ежегодно к началу сентября мы производим мороженое в упаковке «Команда Губернатора». Эмоции детей всегда очень яркие и положительные», – поделился вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Ранее губернатор Андрей Воробьёв сообщал, что в этом году за парты в Подмосковье сели 1 млн 85 тыс. школьников, в том числе 115 тыс. первоклассников. 2 сентября в регионе открыли 39 новых школ и ещё 40 – после капремонта.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
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Лора Луганская