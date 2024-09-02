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Добрая традиция: подмосковных школьников угостили мороженым в первый день учёбы

02 сентября 2024, 16:58
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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Ученики первых-четвертых классов подмосковных школ по сложившейся традиции получили в подарок от команды губернатора мороженое «Чистая линия». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Акция проходит уже в четвёртый раз. В этом году для ребят приготовили 525 тыс. вафельных стаканчиков и раздали их в 1487 школах региона.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО



«Это стало доброй традицией – в первый учебный день в каждой школе нашего любимого Подмосковья все ученики с 1 по 4 классы получают мороженое. Это наш совместный проект с правительством Московской области. Ежегодно к началу сентября мы производим мороженое в упаковке «Команда Губернатора». Эмоции детей всегда очень яркие и положительные», – поделился вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Ранее губернатор Андрей Воробьёв сообщал, что в этом году за парты в Подмосковье сели 1 млн 85 тыс. школьников, в том числе 115 тыс. первоклассников. 2 сентября в регионе открыли 39 новых школ и ещё 40 – после капремонта.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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Дети смогут получить технические знания в Центре цифрового образования в Химках
02 сентября 2024, 17:30

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

На базе химкинской школы «Лидер» открыли общегородской инновационный Центр цифрового образования детей «IT-куб».
В церемонии открытия участвовала депутат Госдумы Ирина Роднина, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Теперь юные химчане смогут бесплатно получить знания и навыки в сфере информационных технологий.
«В 11-м классе перед каждым старшеклассником стоит выбор, какую освоить профессию, чтобы она приносила удовольствие. Для этого в школах открывают классы дополнительного образования. Для нас главное, чтобы каждому ученику было интересно получать новые навыки и адаптировать их к будущей работе», – сказала Роднина.
Помещения третьего этажа школы переоснастили под образовательное пространство. В его центре оборудовали шесть лабораторий, проектную и лекционную аудитории, сделали шахматную зону. В лабораториях школьники научатся создавать мобильные приложения для смартфонов, приложения виртуальной и дополненной реальности, программировать роботов, работать с большими данными.
«Перед новым учебным годом мы постарались подготовить пространство для будущих специалистов в IT-сфере. Я желаю, чтобы у каждого получилось освоить новые знания и создать уникальные проекты», – отметила директор школы «Лидер» Юлия Болотова.
Как отметили в администрации, обучение в «IT-кубах» проходит бесплатно. Площадка рассчитана на 400 воспитанников. В центрах могут заниматься и дети из других школ и гимназий, в том числе ребята с ограниченными возможностями здоровья. Записаться на занятия можно в учебном заведении или через портал госуслуг.

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#техника
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Французская прокуратура сообщила, сколько продлится расследование по Дурову
Расследование против Дурова во Франции может продлиться несколько месяцев
02 сентября 2024, 17:19

Фото: istockphoto/Brastock Images

Расследование против основателя Telegram Павла Дурова во Франции может продлиться несколько месяцев. О примерных сроках сообщила прокуратура Парижа 2 сентября.
Помимо прочего в обвинении фигурирует статья за соучастие в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой.
«Когда следственные судьи сочтут, что они завершили расследование, которое может занять несколько месяцев, дело будет закрыто. Прокуратура примет постановление либо о прекращении дела, либо о передаче его в уголовный суд с переквалификацией преступлений», – цитирует парижскую прокуратуру РИА.
В любом случае постановление о прекращении дела или начале слушания выносят следственные судьи. Также сообщается, что Дурову дадут ознакомиться с материалами дела в ближайшее время.

Задержанный в аэропорту Ле-Бурже 24 августа Павел Дуров вышел под залог в 5 миллионов евро 28 августа. Сейчас он находится во Франции под судебным надзором. В общей сложности по всем обвинениям ему грозит до 10 лет.

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Полиция Эстонии помешала установке памятника солдату СС в Лихуле
02 сентября 2024, 17:07

Фото: iStock/diegograndi

Полиция Эстонии изъяла памятник солдату СС, который собирались поставить в городе Лихула. Об этом сообщает ТРК ERR, ссылаясь на департамент полиции и погранохраны.
Согласно данным издания, памятник напоминает монумент, который ранее был установлен на кладбище в Лихуле в 2004 году. Однако в том же году монумент был снят. Тогда между полицейскими и местными жителями произошел конфликт.

«Насколько нам известно, памятник хотели поставить на видном месте, но запрещенные символы нельзя выставлять публично. Символы могут быть связаны с армией нацистской Германии», – привело издание слова оперативного руководителя Ляэнеской префектуры Юллара Кютта.

Уточняется, что полиция задержала фургон с памятником и изъяла его. Предполагается, что установка этого памятника может нарушить общественный порядок.

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#всу
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В Подмосковье в преддверии зимы проверили 90% теплосетей
02 сентября 2024, 17:02

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В Подмосковье в рамках подготовки к зимнему сезону протестировали уже более 90% теплосетей. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Из 10 тыс. 606 км тепловых сетей, находящихся на балансе Московской области, проверено 9 тыс. 558 км в 57 муниципалитетах, что позволило выявить 1351 требующую устранения утечку.

Работа по обеспечению бесперебойного теплоснабжения в преддверии зимы проводится в усиленном режиме. С начала гидравлических испытаний, которые стартовали 5 апреля, оперативные группы выполнили 3 тыс.323 выезда. За неделю зарегистрировано 224 технологических сбоя. 123 из них касались электроснабжения, 61 – горячего, 40 – холодного водоснабжения.
«Проверка тепловых сетей перед зимним сезоном – одна из ключевых задач для обеспечения надежности энергоснабжения в регионе. Продолжаем контролировать процесс испытаний, оперативно устраняя выявленные проблемы, чтобы жители Подмосковья могли спокойно встретить холодный период», – сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
Он добавил, что работы продолжаются, и жители региона могут быть уверены, что подготовка к зиме идёт по плану.

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#подмосковье
#московская область
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Подмосковная лесная охрана за выходные провела более 300 патрулирований
02 сентября 2024, 16:28

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Лесная охрана Комитета лесного хозяйства Московской области с 30 августа по 1 сентября проводила рейды для контроля соблюдения лесного законодательства на лесных территориях. Всего за три дня проведено 326 патрулирований земель лесного фонда, сообщили в пресс-службе ведомства.
Рейды в основном проходили на лесных участках, максимально приближенным к населённым пунктам, садовым товариществам, а также в традиционных местах отдыха местных жителей и гостей региона. Усиление патрулирований связано с тем, что до 9 сентября на территории земель лесного фонда установлен IV класс пожарной опасности в 13 лесничествах. Там ограничено пребывание граждан, а также предусмотрены дополнительные требования пожарной безопасности.

Речь идёт о Шатурском, Егорьевском, Орехово-Зуевском, Виноградовском, Ступинском, Луховицком, Подольском, Наро-Фоминском, Звенигородском, Истринском, Клинском и Дмитровском филиалах Мособллеса, а также филиале «Русский лес».
«За три дня проведено 326 патрулирований земель лесного фонда. Зафиксировано 21 нарушение лесного законодательства, в том числе четыре нарушения правил пожарной безопасности. Составлено девять протоколов об административных правонарушениях», – рассказал председатель Комлесхоза Московской области Евгений Агулов
В патрулированиях участвовали сотрудники МВД, МЧС и администраций городских округов. В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьёй 99 Лесного кодекса России, виновные в нарушении лесного законодательства несут административную и уголовную ответственность.

Так, для физических лиц предусмотрены штрафы до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей. Кроме того, нарушения грозят лишением свободы на срок до 10 лет. Помимо штрафов, нарушителей могут обязать возместить вред, причинённый лесам и находящимся там природным объектам.

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#подмосковье
#московская область
#пожарная безопасность
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В Химках после капремонта открыли гимназию №23
02 сентября 2024, 16:27

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

После капитального ремонта в городском округе Химки открыли гимназию №23, площадь которой превышает 15 тысяч квадратных метров. 150 школьников встретили учебный год в новых классах.
Ремонтные работы охватили все аспекты гимназии, за девять месяцев в здании обновили кровлю и фасад, а внутренние помещения школы преобразились благодаря отделочным работам в коридорах и классах. Для более комфортного и удобного прибывания учащихся в учебном заведении, гимназию снабдили современным оборудованием и мебелью. Кроме того, была благоустроена и прилегающая территория: вокруг здания появились пешеходные дорожки, а также был высажен газон и установлен новый забор.

Также в гимназии ввели профильные классы, что позволяет ученикам выбирать направления, которые им будут наиболее интересны. Среди них: гуманитарное, физико-математическое, естественно-научное или инженерное. А ещё в планах открытие кадетского отделения.

«В этом году по инициативе главы городского округа Химки Дмитрия Волошина проводится масштабная работа по строительству новых образовательных учреждений. Открытие современных школ создаёт условия для правильного и успешного развития подрастающего поколения. Уверен, что эта гимназия воспитает множество достойных людей. Верю, что возможности, которые предоставит учебное заведение, станут стартом для новых побед и достижений как для ребят, так и для педагогов», — отметил председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.
Кроме того, в Химках продолжается обновление ещё четырёх образовательных объектов: детского сада «Радуга» в Новых Химках, дошкольного отделения лицея №7 и воспитательно-образовательного комплекса в составе блока начальной школы и дошкольного отделения в Новогорске.

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#подмосковье
#гимназия
#химки
#школа
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Спасатели из Шатуры победили на профессиональном конкурсе
02 сентября 2024, 16:06

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Шатурская команда спасателей одержала победу на соревнованиях по пятиборью, в которых участвовали работники Мособлпожспаса и подмосковного отделения МЧС, сообщает пресс-служба администрации городского округа Шатура.
«Участники проходили полосу препятствий, тушили пожары, ликвидировали последствия разлива опасных химических веществ, проводили поисковые работы под водой, разбирали завалы разрушенных зданий, а также проходили и другие испытания, с которыми могут столкнуться спасатели», — говорится в сообщении.
Отмечается, что приоритетной задачей на всех испытаниях было спасение людей: их эвакуировали с высоты, искали в лесах, доставали из колодцев и других труднодоступных и опасных мест, оказывали первую помощь и эвакуировали в безопасные места.

Всего в соревнованиях принимали участие 18 команд — 14 от Мособлпожспаса и четыре от МЧС. По итогам испытаний лучшей была признана шатурская команда поисково-спасательного поста 286-й пожарно-спасательной части территориального управления № 9 Мособлпожспаса.

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#шатура
#спасатели
#конкурс
#мособлпожспас
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Более 1,1 млн. подмосковных детей занимаются в кружках и секциях
02 сентября 2024, 15:11

Фото: администрация г. о. Королёв

В Подмосковье более 1,6 тыс. организаций предлагают разнообразные внешкольные занятия. Это спортивные секции, творческие кружки и многое другое. Кружки и секции посещают порядка 1,1 млн. детей, сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
«В Московской области выстроена обширная система дополнительного образования, каждый ребёнок может найти себе занятие по душе. Более 1,6 тысячи организаций Подмосковья предлагают разнообразные программы – спортивные секции, творческие кружки и многое другое», – отметила председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова.
Программы допобразования в регионе предлагают в садиках, школах, на базе учреждений культуры и спорта, в частных образовательных организациях.
«Задача школы – дать фундаментальные знания. А дополнительное образование позволяет углубиться в интересные ребёнку темы, попробовать что-то на практике. Например, ребёнок изучил что-то новое на уроке физики и тут же после школы попробовал на основе этих знаний собрать робота, создать модель для 3D-принтера», – пояснила региональный парламентарий.
Самединова добавила, что у родителей есть возможность воспользоваться электронным сертификатом на оплату кружков. С его помощью можно бесплатно записать ребёнка в любой кружок или секцию в муниципалитете. В прошлом учебном году было реализовано свыше 407 тыс. таких сертификатов.

Список программ дополнительного образования и организаций можно найти на портале Единой информационной системы «Навигатор дополнительного образования детей Московской области»

Воспользоваться онлайн-записью «Приём на обучение в организацию дополнительного образования в Московской области» родители могут на региональном портале госуслуг Подмосковья.

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#мособлдума
#кружки
#подмосковье
#московская область
#образование
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В колледже «Подмосковье» провели собрания для первокурсников
02 сентября 2024, 15:05

Фото: пресс-служба Минобразования МО

В колледже «Подмосковье» провели собрания для первокурсников
«Собравшимся рассказали об особенностях учебно-воспитательного процесса, а также о том, какой уровень подготовки специалистов даёт учебное заведение. Кроме того, в ходе встречи студентам рассказали о расписании занятий, режиме работы колледжа и о контроле за посещаемостью и успеваемостью», — говорится в сообщении.
Отмечается, что собрания прошли продуктивно, удалось обсудить ряд важных организационных вопросов и наладить обратную связь. Руководители колледжа также поздравили ребят с началом учебного года и пожелали успехов с освоением программы.

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#минобразования мо
#московская область
#подмосковье
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