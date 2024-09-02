В Люберцах построят крупный воспитательно-образовательный комплекс

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Воспитательно-образовательный комплекс, в состав которого войдёт школа на 500 учеников и детский сад на 120 мест, построят в дачном посёлке Красково городского округа Люберцы, проект одобрила Архитектурная комиссия Градостроительного совета Московской области, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Здание будет переменной этажности — от двух до трёх этажей, его общая площадь составит свыше одиннадцати с половиной тысяч квадратных метров. Завершить строительство планируется в 2026 году», — отметил министр правительства региона по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.В блоке общеобразовательной школы предусмотрены кабинеты для 20 классов, лаборатории, два спортивных зала, библиотечный центр, актовый зал, столовая с кухней и медпункт. В детском саду будет пять групповых ячеек, музыкальный зал, кабинеты для кружков и прочие необходимые помещения.
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