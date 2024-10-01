Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Композитора Вячеслава Добрынина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Похороны народного артиста пройдут в пятницу, 4 октября.
«Вячеслава Добрынина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 4 октября», — цитирует источник в окружении Добрынина РИА Новости.
Народный артист России певец и композитор Вячеслав Добрынин скончался от третьего инсульта в возрасте 78 лет 1 октября 2024 года в одной из московских клиник, куда попал в тяжелом состоянии в конце сентября.
Глубокие соболезнования и слова поддержки родным и близким артиста выразил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что память о Вячеславе Добрынине останется навсегда.
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Лия Мурадьян