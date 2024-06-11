Доброволец отряда «ЛизаАлерт» рассказала, как происходит поиск подростков

Фото: Ирина Мальцева
«Основной враг — время»: доброволец отряда «ЛизаАлерт» из Балашихи рассказала о поиске подростков. Об этом сообщил корреспондент.
40-летняя Ирина Мальченко — доброволец поискового отряда «ЛизаАлерт». Ирина часто занимается поисками подростков. Она рассказала об особенностях таких поисков и что важно знать родственникам.
Часто дети убегают из дома самостоятельно по разным обстоятельствам. Порой даже самые добрые родительские побуждения могут вызвать негатив у них в силу возраста.
Также для профилактики и освещении проблемы потери детей показывается спектакль, созданный совместно с ПСО «ЛизаАлерт», «Поиск продолжается». Он рассказывает Он о подростках, которые по тем или иным причинам потерялись. После спектакля со зрителями разговаривают о детской безопасности, причинах, по которым дети уходят из дома.
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«Основной враг любого поиска — это время. Чем раньше начинается поиск, тем больше шансов найти пропавшего живым и здоровым. Работа по горячим следам наиболее эффективна. Подростки — это та категория, которую я понимаю. Их трудности и переживания, особое восприятие всего происходящего вокруг, когда у них происходят физиологические, психологические изменения. Задача родителей — всегда повторять основные правила с ребёнком, контролировать их в природной среде, вблизи водоёмов, встречать их», — подчеркнула женщина.
Часто дети убегают из дома самостоятельно по разным обстоятельствам. Порой даже самые добрые родительские побуждения могут вызвать негатив у них в силу возраста.
«С собой в лес нужно брать теплую одежду, запас воды, калорийный перекус, компас, свисток, полностью заряженный телефон, хорошо иметь при себе и внешний аккумулятор. Если Вы заблудились, то нужно сразу звонить на номер 112, который работает даже при плохом сигнале», — отметила Ирина.
Также для профилактики и освещении проблемы потери детей показывается спектакль, созданный совместно с ПСО «ЛизаАлерт», «Поиск продолжается». Он рассказывает Он о подростках, которые по тем или иным причинам потерялись. После спектакля со зрителями разговаривают о детской безопасности, причинах, по которым дети уходят из дома.
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Мира Полтева