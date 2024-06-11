В семи округах Подмосковья отремонтировали пешеходные ограждения

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Повреждённые пешеходные ограждения у автодорог отремонтировали за неделю в семи городских округах Московской области, в частности, работы были проведены в Долгопрудном, Красногорске, Дзержинском, Можайске, Коломне, Рузском округе и округе Серпухов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
В министерстве напомнили, что ограждения устанавливаются на опасных участках дорог, чтобы снизить риск ДТП с участием пешеходов.«Пешеходные ограждения были отремонтированы в деревне Овсянки Рузского округа, на Грузовой улице в Пущине, улице Ленина в Озёрах, Волоколамском шоссе в Красногорске, на Московской улице в Можайске, Томилинской улице в Дзержинском, а также на проспекте Пацаева и Лихачёвском шоссе в Долгопрудном», — говорится в сообщении.
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