В Подмосковье проверили состояние более 250 городских стел и въездных групп

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Состояние более 250 городских стел и въездных групп у населённых пунктов проверили в Московской области в преддверии Дня России, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«В День России Подмосковье традиционно становится местом притяжения туристов из других регионов. Стела — это визитная карточка города, первое что привлекает взгляд при въезде и по чему складывается первое впечатление», — отметил глава Минчистоты области Владислав Мурашов.Он добавил, что инспекторы министерства вместе с представителями муниципальных администраций на постоянной основе следят за тем, чтобы въездные группы и стелы были в порядке.
В министерстве отметили, что в преддверии праздника объекты очистили от ржавчины и пыли, обновили покраску и восстановили освещение. В порядок также привели прилегающие территории.
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Лев Каштанов