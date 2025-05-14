Добровольно в рабство: эксперт раскрыл страшные последствия закрытых вечеринок в ОАЭ

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Адвокат Вадим Багатурия рассказал NEWS.ru о реальной опасности, которая грозит участницам закрытых вечеринок в Объединенных Арабских Эмиратах. По его словам, девушки могут попасть в рабство.
Так он прокомментировал новость об украинской модели Марии Ковальчук, родные которой подозревают, что она стала жертвой работорговцев.
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«Что касается убеждений родственников, что Мария стала жертвой торговли людьми, я допускаю, что она попала в сети работорговцев. Но поехала она туда добровольно. Не секрет, что многие красивые молодые девушки в Эмиратах занимаются эскортом. Хоть мы не имеем свидетельств, что Мария была эскортницей, по косвенным она подпадает под эту категорию», — пояснил эксперт.Он также напомнил, что проституция в арабских странах, включая ОАЭ, запрещена.
«Если какую-то женщину ловят на постыдном занятии, ей грозят денежный штраф и депортация», — предупредил Багатурия.
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