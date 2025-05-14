Принудительная проституция: стало известно, что на самом деле произошло с украинской моделью Ковальчук в ОАЭ

Мария Ковальчук (фото: Instagram* @ae3marylu)
Украинская модель Мария Ковальчук могла стать участницей закрытой вечеринки с дубайскими шейхами и столкнуться с сексуальной эксплуатацией, сообщила сотрудница организации по борьбе с современным рабством «Альтернатива» Арина Файрушина.
Она напомнила, что девушку нашли в тяжелом состоянии на обочине дороги.
Согласно информации в интернете, Ковальчук присутствовала на вечеринке, после чего исчезла, а затем была обнаружена на обочине. Такие закрытые мероприятия часто заканчиваются трагически для девушек. Непонятно, что происходит на этих вечеринках, но после них многие девушки пропадают. Чаще всего они становятся жертвами торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации, рассказала Файрушина изданию NEWS.ru.
Она также отметила, что россиянки, украинки и женщины из других постсоветских стран нередко становятся жертвами сексуального рабства в ОАЭ, на Северном Кипре и в Бахрейне. Некоторые из них ищут работу или пытаются построить карьеру модели, другие знакомятся с мужчинами в интернете, влюбляются и приезжают в гости.
Часто такие мужчины представляются арабскими шейхами, обещая замужество и богатство. В итоге это приводит к сексуальной эксплуатации и принудительной проституции.
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*Запрещен в РФ
Согласно информации в интернете, Ковальчук присутствовала на вечеринке, после чего исчезла, а затем была обнаружена на обочине. Такие закрытые мероприятия часто заканчиваются трагически для девушек. Непонятно, что происходит на этих вечеринках, но после них многие девушки пропадают. Чаще всего они становятся жертвами торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации, рассказала Файрушина изданию NEWS.ru.
Она также отметила, что россиянки, украинки и женщины из других постсоветских стран нередко становятся жертвами сексуального рабства в ОАЭ, на Северном Кипре и в Бахрейне. Некоторые из них ищут работу или пытаются построить карьеру модели, другие знакомятся с мужчинами в интернете, влюбляются и приезжают в гости.
Часто такие мужчины представляются арабскими шейхами, обещая замужество и богатство. В итоге это приводит к сексуальной эксплуатации и принудительной проституции.
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*Запрещен в РФ
Анастасия Хохлова