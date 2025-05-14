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«Кровь, пот и слезы»: Психоаналитик рассказала, какие люди могут добиться высот в Москве

Психоаналитик Смолярчук: в Москве могут добиться высот лицемерные люди
Фото: iStock/yulenochekk

Фото: iStock/yulenochekk

Про Москву всегда говорят, что она «слезам не верит». Правда ли это, и каким нужно обладать характером, чтобы покорить столицу?
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» рассказала, какие люди могут добиться высот в Москве.

«В Москве нужны огромные ресурсные затраты — способность договариваться и способность вовремя замолчать. Москва слезам не верит. Ее покоряют те люди, которые умеют и терпеть, и вовремя подыграть. Это люди лицемерные, которые умеют встроиться в контекст жёсткой Москвы», — сказала эксперт.

Она добавила, что столица — город возможностей, и чужих просто так она не пускает.

«Слово "дедовщина" родилось в Москве. Это кровь, пот и слезы», — заключила психолог.

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В Волоколамске ликвидировали обветшавший деревянный дом на семь квартир
14 мая 2025, 10:55

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Одноэтажный деревянный многоквартирный дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли на улице 50 лет Октября в Волоколамске, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Дом был расположен рядом с железнодорожной станцией Волоколамск, общая площадь здания составляла около 345 квадратных метров. Со временем конструкции дома пришли в негодность, постройку признали аварийной и жильцов из расположенных там семи квартир расселили, а здание внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.
В апреле текущего года аварийный дом снесли. В настоящее время участок, который он занимал, полностью освобождён от постройки и очищен т строительного мусора. Решение о том, как использовать эту территорию, администрация округа пока не приняла.

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#мособлархитектура
#аварийное жильё
#волоколамск
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Компания «Самолет Плюс» сменила название на группу «Плюс»
14 мая 2025, 10:30

Фото: iStock/dikushin

Компания «Самолет Плюс» сменила название на группу «Плюс». Соответствующее решение было принято на общем собрании акционеров организации.
Сеть офисов по франшизе продолжит работать под брендом «Самолет Плюс». Стоит отметить, что он остается лидером по знанию среди агентств недвижимости, а также входит в топ-4 сервисов в сфере недвижимости по узнаваемости в РФ.

Группа «Плюс» за три года собрала под своим управлением десятки сервисов и платформ.

«За три года вокруг сервиса квартирных решений Самолет Плюс сформировалась целая экосистема: цифровые технологии, мультилистинговая система, финтех-решения, сервисы по меблировке и ремонту. За это время мы создали стандарты работы агентской сети, которые считаем эталоном для всего рынка. В первую очередь, мы даем сервисы бизнесу — агентствам недвижимости и застройщикам. А конечный клиент через них получает сопровождение на каждом этапе: от звонка и первого визита в офис до проведения сделки», — заявил генеральный директор группы «Плюс» Александр Попов.

По его словам, переименование — это шаг к прозрачной структуре, которую легко считать и понять, в том числе в контексте подготовки к IPO.

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Мошенники стали обманывать россиян через фейковую доставку товаров
РИА Новости: мошенники стали обманывать россиян через фейковую доставку из ПВЗ
14 мая 2025, 08:49

Фото: iStock/Diy1

Мошенники стали звонить россиянам от лица сотрудников пунктов выдачи маркетплейсов с предложением доставить на дом товары. Об этом сообщила РИА Новости эксперт по кибербезопасности Дарья Верестникова.
Преступники звонят жертве с предложением доставить на дом товары, заказанные ранее, и требуют номера СНИЛС, ИНН или код из СМС. По словам эксперта, после этого разговора к делу подключается второй злоумышленник под видом правоохранителя и сообщает про взлом аккаунта на Госуслугах. Он убеждает жертву перевести средства на безопасный счет или передать наличные якобы сотрудникам полиции.

Верестникова пояснила, что люди боятся взятия кредита на их имя через Госуслуги.

Ранее в МВД назвали пять предлогов мошенников для выманивания кода от «Госуслуг». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#люди
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Россиянам объяснили, когда нужна новая регистрация при переезде
В МВД заявили, что новая регистрация не требуется при переезде внутри региона
14 мая 2025, 08:02

Фото: iStock/LENblR

Россиянам необязательно регистрироваться по новому адресу, если они переезжают в пределах региона, где уже зарегистрированы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главное управление по вопросам миграции МВД России.
По данным ведомства, если гражданин РФ переезжает в другой регион на срок более 90 дней, то ему необходимо оформить временную регистрацию.

В министерстве добавили, что при приобретении недвижимости, где россиянин не собирается жить, прописка не требуется. Но, если есть планы на постоянное проживание, то регистрация необходима.

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#квартира
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Украинские мошенники научились объяснять свой «немосковский» говор
Телефонные мошенники-украинцы стали объяснять свой говор тем, что они «ростовчане»
14 мая 2025, 06:11

Фото: iStock/Aleksej Sarifulin

Украинские телефонные мошенники используют специальные инструкции, чтобы объяснять «немосковский» акцент происхождением из Ростова-на-Дону. Об этом сообщает РИА Новости, получившее доступ к материалам подпольной группы «Stop Grave», внедрившейся в одну из преступных организаций в Одессе.
Согласно фотографиям методички телефонных мошенников, в случае вопросов о диалекте (Почему не московский говор? Откуда вы?) злоумышленникам рекомендуется отвечать: «Я с Ростова сам. Работаю в Москве. Я ведь не должен как москвич обязательно общаться с вами».

Ранее сообщалось, что международный финансовый советник и доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Плеханова Мария Ермилова назвала ключевые ошибки россиян при накоплении сбережений.

По её словам, в число «просчетов» входит то, что граждане часто хранят средства в наличной форме, не используют банковские вклады или инвестиции, а также откладывают деньги нерегулярно.

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