«Кровь, пот и слезы»: Психоаналитик рассказала, какие люди могут добиться высот в Москве

Фото: iStock/yulenochekk
Про Москву всегда говорят, что она «слезам не верит». Правда ли это, и каким нужно обладать характером, чтобы покорить столицу?
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» рассказала, какие люди могут добиться высот в Москве.
Она добавила, что столица — город возможностей, и чужих просто так она не пускает.
Читайте также:
Психолог перечислил причины снижения сексуальной активности в браке
Психолог назвала упражнение, которое поможет почувствовать самого себя
Психолог назвала симптомы хронической усталости
«В Москве нужны огромные ресурсные затраты — способность договариваться и способность вовремя замолчать. Москва слезам не верит. Ее покоряют те люди, которые умеют и терпеть, и вовремя подыграть. Это люди лицемерные, которые умеют встроиться в контекст жёсткой Москвы», — сказала эксперт.
Она добавила, что столица — город возможностей, и чужих просто так она не пускает.
«Слово "дедовщина" родилось в Москве. Это кровь, пот и слезы», — заключила психолог.
Читайте также:
Психолог перечислил причины снижения сексуальной активности в браке
Психолог назвала упражнение, которое поможет почувствовать самого себя
Психолог назвала симптомы хронической усталости
Анастасия Панченко