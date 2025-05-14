Фото: iStock/Pineapple Studio
Итальянский художник продал невидимую скульптуру за 18 тысяч долларов. Об этом сообщает Independent.
Художник Сальваторе Гарау из Италии продал невидимую скульптуру «Io Sono» («Я есть») за 18 тысяч долларов. Работа описана им как «нематериальное произведение искусства». Автор объяснил ее концепцию через физические и философские идеи.
Стоит отметить, что покупатель получил предмет искусства и сертификат подлинности. Ему также порекомендовали выставить скульптуру в пространстве размером два на два метра, свободном от препятствий.
Читайте также:
На Каннском кинофестивале запретили появляться голым
В России создадут ремейк сериала «Богатые тоже плачут»
Осенью пройдет VIII Всероссийский фестиваль детско-юношеских фильмов «Зеркало Будущего PRO»
Стоит отметить, что покупатель получил предмет искусства и сертификат подлинности. Ему также порекомендовали выставить скульптуру в пространстве размером два на два метра, свободном от препятствий.
Читайте также:
На Каннском кинофестивале запретили появляться голым
В России создадут ремейк сериала «Богатые тоже плачут»
Осенью пройдет VIII Всероссийский фестиваль детско-юношеских фильмов «Зеркало Будущего PRO»
Екатерина Коршунова