Дочь депутата Богуславского проиграла спор на 10 млрд компании «Синергетик»
Предпринимательница Карина Богуславская, дочь депутата Госдумы Ирека Богуславского, проиграла судебный спор с производителем бытовой химии «Синергетик» и теперь должна выплатить 50 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Ранее бизнесвумен требовала взыскать с компании до 10 миллиардов рублей, заявив о нарушении прав на товарный знак «Я люблю свою семью». По её мнению, схожая фраза на упаковке продукции вводила потребителей в заблуждение.
Суд первой инстанции отказал в иске, указав на злоупотребление правом. Однако апелляция частично поддержала предпринимательницу: компанию обязали выплатить 766 млн рублей и запретили использовать спорную фразу.
«Синергетик» оспорил это решение в суде по интеллектуальным правам — и добился его отмены. Суд указал, что фраза используется лишь как элемент дизайна, а не как товарный знак. Кроме того, размер компенсации признали несоразмерным — он превышал стоимость бренда более чем в тысячу раз. В итоге Богуславская окончательно проиграла дело и обязана оплатить госпошлину за кассационное разбирательство.
