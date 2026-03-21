Женщина ответит перед судом за попытку уличить коллегу в безделье

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В Алтайском крае перед судом предстанет 52-летняя женщина, которую обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни.



По данным «Ленты.ру», она решила собрать компромат на коллегу, полагая, что тот не выполняет свою работу. Как утверждается, фигурантка проникла в кабинет сотрудника и спрятала на шкафу включенный диктофон.

Устройство записывало происходящее круглосуточно, в том числе личные разговоры. Позже диктофон обнаружил другой работник офиса, вошедший в помещение.

Расследование по делу завершилось, материалы передали в судебную инстанцию.

Никита Кротов

