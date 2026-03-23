Суд в Москве оштрафовал Telegram на 10,5 млн рублей
Таганский суд Москвы признал мессенджер Telegram виновным в административных нарушениях и назначил штраф на общую сумму 10,5 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Как следует из решения суда, компания привлечена к ответственности по частям 2 и 4 статьи 13.41 КоАП РФ — за неудаление запрещённой информации. По первому протоколу Telegram оштрафован на семь миллионов рублей за отказ удалить материалы, связанные с экстремистской деятельностью.
По второму протоколу суд назначил штраф в размере 3,5 миллиона рублей. Он связан с неудалением информации, касающейся алкогольной продукции, порнографии и других запрещённых тем.
