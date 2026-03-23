Суд в Москве оштрафовал Amazon на три миллиона рублей
Таганский суд Москвы признал компанию Amazon.com, Inc виновной в административном правонарушении и назначил штраф в размере трех миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Как установил суд, компания не выполнила требования по удалению запрещённого контента. Дело рассматривалось по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за неудаление информации, подлежащей блокировке в соответствии с российским законодательством.
Решение было оглашено в ходе судебного заседания в присутствии представителей СМИ.
