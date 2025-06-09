«Оскорбление священнослужителей недопустимо»: Депутат вступился за схиигумена Гавриила

09 июня 2025, 22:37

Депутат Иванов: Оскорбление священнослужителей недопустимо

Фото: iStock/udra

Оскорбления в адрес православных священнослужителей недопустимы. Так считает депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.





Напомним, замначальника главного военно-политического управления ВС РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов раскритиковал священнослужителя, назвав его «представителем войск Антихриста» и «дебилом» за то, что на одной из воскресных проповедей схиигумен Гавриил, говоря о мусульманах в Москве, назвал их веру «неправильной», а их самих — «целой армией».





«В последнее время мы наблюдаем тревожную тенденцию, когда критика в адрес отдельных представителей духовенства перерастает в откровенную русофобию и нападки на православие в целом. Недопустимо, когда священнослужители, высказывающие свою точку зрения по вопросам, касающимся миграционной политики и борьбы с религиозным экстремизмом, подвергаются оскорблениям и унижениям», — заявил Иванов в беседе с Общественной Службой Новостей.