«Оскорбление священнослужителей недопустимо»: Депутат вступился за схиигумена Гавриила
Депутат Иванов: Оскорбление священнослужителей недопустимо
Оскорбления в адрес православных священнослужителей недопустимы. Так считает депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.
Напомним, замначальника главного военно-политического управления ВС РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов раскритиковал священнослужителя, назвав его «представителем войск Антихриста» и «дебилом» за то, что на одной из воскресных проповедей схиигумен Гавриил, говоря о мусульманах в Москве, назвал их веру «неправильной», а их самих — «целой армией».
«В последнее время мы наблюдаем тревожную тенденцию, когда критика в адрес отдельных представителей духовенства перерастает в откровенную русофобию и нападки на православие в целом. Недопустимо, когда священнослужители, высказывающие свою точку зрения по вопросам, касающимся миграционной политики и борьбы с религиозным экстремизмом, подвергаются оскорблениям и унижениям», — заявил Иванов в беседе с Общественной Службой Новостей.
При этом он отметил, что слова Алаудинова в адрес священнослужителя являются не только личным оскорблением, но и проявлением неуважения к Русской Православной Церкви и чувствам верующих.
По словам Иванова, схиигумен Гавриил затронул важные вопросы и предупредил об опасности со стороны мигрантов-радикалов. А оскорблять священника за его позицию явно не входит в компетенцию заместителя начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, подчеркнул депутат.