«Вместе с сыновьями»: Порнозвезда рассказала о своем самом необычном сексуальном опыте
Бонни Блю: Я люблю отцов вместе с сыновьями — это что-то вроде фетиша
Порнозвезда Бонни Блю, известная своими провокационными ролями, поделилась откровениями о самых экстравагантных моментах в своей карьере. В интервью подкасту Stand Out TV она рассказала о случае, который, по ее словам, выходит за рамки привычного.
Бонни Блю описала, как однажды занялась сексом с мужчиной старше 40 лет, а затем в тот же день — с его 18-летним сыном.
«Я не считаю это извращением. Я люблю отцов вместе с сыновьями — это что-то вроде фетиша», — отметила она.
До этого Бонни Блю отметила, что самые необычные запросы и желания часто исходят от обеспеченных людей.
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