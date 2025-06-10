«‎Вместе с сыновьями»: Порнозвезда рассказала о своем самом необычном сексуальном опыте

10 июня 2025, 09:00

Бонни Блю: Я люблю отцов вместе с сыновьями — это что-то вроде фетиша

Фото: iStock/M-Production

Порнозвезда Бонни Блю, известная своими провокационными ролями, поделилась откровениями о самых экстравагантных моментах в своей карьере. В интервью подкасту Stand Out TV она рассказала о случае, который, по ее словам, выходит за рамки привычного.





Бонни Блю описала, как однажды занялась сексом с мужчиной старше 40 лет, а затем в тот же день — с его 18-летним сыном.





«Я не считаю это извращением. Я люблю отцов вместе с сыновьями — это что-то вроде фетиша», — отметила она.