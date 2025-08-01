Дочь Кадырова назвала место отдыха после сообщений о спасении отца

01 августа 2025, 13:55

Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат отдыхала в отеле Regnum Carya в Турции

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат отдыхала в турецком отеле Regnum Carya. Об этом она сообщила в соцсетях по возвращению из отпуска.





Накануне в четверг, 31 июля, девушка показала несколько фотографий из пятизвездочного люксового отеля в Анталье. Одна ночь в нем стоит по официальному курсу ЦБ на 1 августа 1074 евро (98 673 рубля). Айшат осталась довольна уровнем турецкого сервиса.





«Особенно меня покорили сосны, когда идешь к морю и вдыхаешь их густой аромат», — поделилась она.

