Дочь Кадырова назвала место отдыха после сообщений о спасении отца
Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат отдыхала в отеле Regnum Carya в Турции
Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат отдыхала в турецком отеле Regnum Carya. Об этом она сообщила в соцсетях по возвращению из отпуска.
Накануне в четверг, 31 июля, девушка показала несколько фотографий из пятизвездочного люксового отеля в Анталье. Одна ночь в нем стоит по официальному курсу ЦБ на 1 августа 1074 евро (98 673 рубля). Айшат осталась довольна уровнем турецкого сервиса.
«Особенно меня покорили сосны, когда идешь к морю и вдыхаешь их густой аромат», — поделилась она.Левушка подчеркнула, что на отдыхе было многолюдно. Она связывает такой наплыв туристов с «впечатляющим бассейном на крыше» и появлением новых ресторанов на территории комплекса Regnum The Crown. 25 июля турецкая GZT написала, что Рамзана Кадырова спасли на пляже в Бодруме. Сам политик не давал никаких комментариев, а изначально локация указана не была.