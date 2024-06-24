Дочь Легкоступовой рассказала, почему винит мужа матери в кончине певицы

Фото: iStock/Robert Nieznanski
Дочь Валентины Легкоступовой, певица Анэтта Бриль заявила, что брак матери с яхтсменом Юрием Фирсовым стал причиной кончины артистки. Об этом информирует «Газета.Ru».
По словам Бриль, ее мама находилась в зависимых отношениях с «дешевым актером» и абьюзером, который был с Легкоступовой исключительно ради пиар-кампании своего бизнеса. Певица добавила, что отношения завершились большой трагедией.
Бриль отметила, что после трагической истории с матерью мужчина переключился на родных артистки.
Бриль заключила, что обществу стоит ждать того, что тайна смерти Валентины Легкоступовой в скором времени раскроется.
Читайте также:
Умер актер из «Бандитского Петербурга» Огий
Умер сын модельера Вячеслава Зайцева: Егор Зайцев скончался от рака
Журналисты НТВ попали под обстрел в Горловке: умер сопровождающий
Бриль отметила, что после трагической истории с матерью мужчина переключился на родных артистки.
«Психологическое насилие в виде оскорблений и грязной лжи о всей нашей семье продолжилось в эфирах федеральных каналов. Я со страхом, дикой болью в душе и ужасом вспоминаю это время… Была ли его прямая вина или нет — пусть решает следствие и суд Божий», — цитирует певицу «Газета.Ru».
Бриль заключила, что обществу стоит ждать того, что тайна смерти Валентины Легкоступовой в скором времени раскроется.
Читайте также:
Умер актер из «Бандитского Петербурга» Огий
Умер сын модельера Вячеслава Зайцева: Егор Зайцев скончался от рака
Журналисты НТВ попали под обстрел в Горловке: умер сопровождающий
Екатерина Коршунова